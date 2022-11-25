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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Правительство одобрило законопроект об особенностях госзакупок в новых субъектах РФ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ одобрило поправки к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), наделяющие его временным правом регламентировать осуществление госзакупок в новых российских субъектах, говорится в сообщении Минфина.

"Изменения позволят правительству по мере необходимости устанавливать особенности планирования и осуществления закупок в этих регионах с учетом их готовности к применению норм 44-ФЗ, - сказал заместитель министра финансов Алексей Лавров, слова которого приводятся в сообщении. - Например, в части применения ЕИС, использования электронных подписей и осуществления конкурентных закупок либо закупок у единственных поставщиков".

Эти поправки, подготовленные Минфином, предусматривают, что до 31 декабря 2023 года правительство РФ сможет устанавливать особенности планирования и осуществления закупок для нужд ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также муниципальных образований, находящихся на их территории.

"Законопроект направлен на урегулирование вопросов перехода в 2023 году новых субъектов РФ к применению положений 44-ФЗ, регулирующих планирование и осуществление закупок, в течение переходного периода (до 1 января 2026 года - ИФ), - говорилось в пояснительной записке к законопроекту. - Проектируемые изменения позволят правительству РФ устанавливать при возникновении необходимости соответствующие особенности на территории определенного нового субъекта, в том числе для осуществления организационной подготовки, включающей формирование контрактных служб заказчиков, обучение их работников, получение участниками контрактной системы в сфере закупок квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей, прохождение регистрации в единой информационной системе в сфере закупок".

Ранее Минфин подготовил проект правительственного постановления, согласно которому новые субъекты РФ должны будут согласовывать с министерством свои нормативные правовые акты, устанавливающие порядок выбора способа определения поставщика. Впрочем, только для части закупок.

В этом документе речь шла о закупках оборудования и техники, работ по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов капитального строительства, работ по содержанию автомобильных дорог, работ по строительному контролю, работ по благоустройству территорий, товаров, работ, услуг для выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в сферах науки и высшего образования, работ по сохранению объектов культурного наследия.

В октябре президент РФ Владимир Путин подписал указы о введении военного положения в новых субъектах РФ и режима повышенной готовности в ряде других регионов. По оценке участников рынка закупок, эти меры могут повлиять на проведение некоторых закупок и исполнение договоров на территориях, упоминаемых в указах президента.

Минфин РФ
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