Законопроект о госзакупках на новых территориях прошел первое чтение

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении поправки к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), которые временно наделят првительство правом регламентировать проведение госзакупок в новых субъектах РФ (законопроект №242406-8).

Правительство внесло его в палату 24 ноября. Предполагается, что он поможет урегулировать переход новых регионов с 2023 до 2026 года на правила, изложенные в 44-ФЗ, говорилось в пояснительной записке к документу.

"Проектируемые изменения позволят правительству РФ устанавливать при возникновении необходимости соответствующие особенности на территории определенного нового субъекта <...>, в том числе для осуществления организационной подготовки, включающей формирование контрактных служб заказчиков, обучение их работников, получение участниками контрактной системы в сфере закупок квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей, прохождение регистрации в единой информационной системе в сфере закупок", - объяснили чиновники.

Эти поправки, подготовленные Минфином, предусматривают, что до 31 декабря 2023 года правительство сможет устанавливать особенности планирования и осуществления закупок для нужд ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также муниципальных образований, находящихся на их территории.

Ранее Минфин подготовил проект правительственного постановления, по которому новые регионы должны будут согласовывать с этим министерством свои нормативные правовые акты, устанавливающие порядок выбора способа определения поставщика.