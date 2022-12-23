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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

ГКРЧ разрешила "МирТелекому" и "К-телекому" продолжить работу в новых регионах

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях разрешили продолжить работу действующим операторам связи: "МирТелекому" и "К-телекому" (в Херсонской и Запорожской областях), "Мобильным коммуникационным системам" (в ЛНР) и "Республиканскому оператору связи" (в ДНР), сообщили в Минцифры.

Это решение было принято по итогам заседания Государственной комиссии по использованию радиочастот (ГКРЧ).

Кроме того, на новых территориях будут установлены те же порядки использования радиочастотного спектра, что и в остальной части России. Речь идет о связи стандартов 2G (GSM), 3G (UMTS) и 4G (LTE).

"За действующими операторами связи будут официально закреплены полосы радиочастот, которые они уже используют", - уточнили в ведомстве.

В 2023 году Роскомнадзор оценит уровень сигнала на территориях и составит план установки базовых станций в местах, где сейчас нет связи.

Минцифры ГКРЧ Роскомнадзор ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область
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