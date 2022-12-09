Глава МАГАТЭ понадеялся на быстрое создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил надежду, что зона ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС будет согласована и запущена в ближайшее время.

"Мы добиваемся прогресса в наших консультациях с Украиной и Россией, и я надеюсь, что зона будет согласована и введена в действие в ближайшее время. Это крайне необходимо", - говорится в заявлении Гросси, размещенном на сайте агентства.

По его словам, "ситуация на ЗАЭС остается нестабильной, хрупкой и потенциально опасной".

Гросси также сообщил, что на станцию на неделе прибыла четвертая группа экспертов МАГАТЭ, чтобы сменить коллег, которые находились на объекте в течение последних нескольких недель.