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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Глава МАГАТЭ вскоре продолжит диалог с РФ и Украиной по зоне безопасности вокруг ЗАЭС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ближайшее время продолжит консультации с представителями России и Украины по установлению зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС).

"Гендиректор Гросси встретился вчера в Москве с высокопоставленными российскими официальными лицами, включая гендиректора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева. Ранее он обсудил предлагаемую зону безопасности с высокопоставленными украинскими официальными лицами в Киеве. Консультации с обеими сторонами продолжатся в ближайшем будущем", - говорится в заявлении агентства.

Отмечается, что стороны "делают успехи в усилиях по установлению зоны безопасности". "Цель состоит в том, чтобы вскоре согласовать и осуществить эту столь необходимую задачу, заявил сегодня Гросси после нового раунда переговоров", - подчеркивается в документе.

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Кроме того, говорится в заявлении, МАГАТЭ готовится развернуть свои группы на постоянной основе на четырех украинских ядерных объектах - на Хмельницкой АЭС, Ровенской АЭС, Южно-Украинской АЭС, а также на Чернобыльской АЭС.

"Цель этой миссии - предоставить необходимую техническую поддержку для поддержания высокого уровня ядерной безопасности и снижения риска возникновения ядерной аварии", - сообщают в МАГАТЭ.

Накануне Гросси заявил, что провел новый раунд переговоров в Москве по вопросу создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

"Еще один раунд необходимых переговоров по созданию зоны безопасности на ЗАЭС", - написал Гросси в четверг в твиттере, разместив фотографию с гендиректором "Росатома" Лихачевым.

Глава МАГАТЭ отметил, что в данном случае его единственная цель - не допустить ядерный инцидент на Запорожской АЭС.

Ранее в "Росатоме" сообщили, что в ходе консультаций российской делегации и делегации МАГАТЭ по ЗАЭС была отмечена близость позиций сторон по проекту декларации о создании зоны безопасности вокруг станции.

МАГАТЭ Рафаэль Гросси ЗАЭС Украина
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