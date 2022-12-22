В Кремле считают важным проанализировать исключение Словакии из нефтяных санкций

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Ситуация с исключением Словакии из антироссийских нефтяных санкций требует тщательного анализа, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его спросили, как Россия ответит на исключение Словакии из списка европейских стран, обязанных соблюдать санкционный режим.

"Здесь нужно будет смотреть в каждом конкретном случае. Разумеется, с одной стороны, когда продается нефть, очень трудно на международных рынках отследить какого-то конкретного пользователя конечного нефтепродукта. А с другой стороны, международный рынок, он и есть международный рынок, особенно рынок нефти. Поэтому здесь нужно в каждом конкретном случае тщательно анализировать ситуацию", - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Словакия добилась для себя исключения из наложенных Евросоюзом санкций, включающих запрет на экспорт продукции, переработанной из российской нефти. Власти страны заявили, что, это позволит ей осуществлять экспорт нефтепродуктов на Украину, остро нуждающуюся в дизельном топливе.