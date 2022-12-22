Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

В Кремле считают важным проанализировать исключение Словакии из нефтяных санкций

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Ситуация с исключением Словакии из антироссийских нефтяных санкций требует тщательного анализа, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его спросили, как Россия ответит на исключение Словакии из списка европейских стран, обязанных соблюдать санкционный режим.

"Здесь нужно будет смотреть в каждом конкретном случае. Разумеется, с одной стороны, когда продается нефть, очень трудно на международных рынках отследить какого-то конкретного пользователя конечного нефтепродукта. А с другой стороны, международный рынок, он и есть международный рынок, особенно рынок нефти. Поэтому здесь нужно в каждом конкретном случае тщательно анализировать ситуацию", - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Словакия добилась для себя исключения из наложенных Евросоюзом санкций, включающих запрет на экспорт продукции, переработанной из российской нефти. Власти страны заявили, что, это позволит ей осуществлять экспорт нефтепродуктов на Украину, остро нуждающуюся в дизельном топливе.

Словакия Евросоюз Дмитрий Песков Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Работать на новогодних каникулах будет каждый пятый россиянин

Работать на новогодних каникулах будет каждый пятый россиянин

Кремль обнародует ответные меры по потолку цен на нефть и газ, как только документ будет готов

ЦБ продаст "Открытие" группе ВТБ за 340 млрд рублей

ЦБ продаст "Открытие" группе ВТБ за 340 млрд рублей

Комитет Госсовета Татарстана рекомендовал отозвать проект закона о "главе" республики

Комитет Госсовета Татарстана рекомендовал отозвать проект закона о "главе" республики

Принят закон об обязанности служб заказа такси давать ФСБ доступ к базам данных

Принят закон об обязанности служб заказа такси давать ФСБ доступ к базам данных

"Диасофт" и "Интерфакс" разработали совместное решение для автоматизации проверки клиентов и контрагентов банков

Газ в Европе подешевел на фоне оттепели, выработка ветрогенерации снизилась

Военная операция на Украине

Рогозин ждет операцию после ранения

Рогозин ждет операцию после ранения

На "Мосбирже" курс доллара превысил 72 рубля

На "Мосбирже" курс доллара превысил 72 рубля

Что случилось этой ночью: четверг, 22 декабря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });