Болгария, Венгрия и Словакия смогут экспортировать на Украину продукты из российской нефти

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Принятый в пятницу девятый пакет санкций ЕС в отношении России разрешает получившим отсрочку от нефтяного эмбарго Евросоюза на российскую нефть Болгарии, Венгрии и Словакии экспортировать произведенные из нее нефтепродукты на Украину.

В опубликованном 16 декабря в Официальном журнале Евросоюза постановлении Совета ЕС говорится, что решение "позволяет Венгрия, Словакия и Болгария экспортировать на Украину некоторые продукты нефтепереработки, полученные из российской сырой нефти, импортированной на основании рассматриваемых отступлений (от эмбарго - ИФ), в том числе, при необходимости, транзитом через другие государства-члены".

Еще один пункт постановления разрешает Болгарии "экспортировать в третьи страны определенные нефтепродукты, полученные из российской сырой нефти, импортируемой на основе рассматриваемых отступлений".

В публикации это объясняется необходимостью "снижения рисков для окружающей среды и безопасности, так как такие продукты не могут безопасно храниться в Болгарии".

Документ уточняет, что соответствующий годовой экспорт не должен превышать среднегодовой объем экспорта такой продукции за последние пять лет.