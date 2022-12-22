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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Верховный суд ликвидировал Федерацию мигрантов России по иску Минюста

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ удовлетворил иск министерства юстиции о ликвидации Федерации мигрантов России (ФМР), следует из решения суда, с которым ознакомился "Интерфакс".

Решение суда по административному иску ведомства было вынесено 18 августа 2022 года, 20 декабря апелляционная инстанция ВС признала его законным и оставила без изменений.

"Ликвидировать Общероссийскую общественную организацию "Федерация мигрантов России", - говорится в решении.

Как поясняется в решении, Минюст обратился в суд с требованием о ликвидации ФМР в связи с осуществлением организацией "деятельности с грубыми неустранимыми нарушениями законодательства Российской Федерации".

Кроме того, следует из решения, ФМР не устранила нарушения, выявленные в ходе проверки Минюста в сентябре-октябре 2021 года, что в итоге послужило основанием для приостановления ее деятельности на три месяца в январе 2022 года.

В качестве неуставной деятельности ФМР суд указывает проведение организацией семи международных турниров по смешанным единоборствам (ММА) в 2018-2020 годах.

Также, говорится в решении, ФМР не устранила нарушение, связанное с использованием на печати, бланках и сайте организации символики, не соответствующей описанной в уставе федерации.

Поимого этого, устав ФМР не соответствуют данным ЕГРЮЛ, следует из решения, а сам устав содержит неполные сведения о федерации.

Наконец, заключает суд, в период приостановления деятельности ФМР Минюст выявил новые нарушения законодательства со стороны федерации.

Представитель ФМР и президент федерации Вадим Коженов исковые требования не признали и просили суд отклонить иск, говорится в решении.

Федерация мигрантов России

Как говорится на сайте ФМР, федерация была создана в 2005 году "по инициативе авторитетных лидеров иностранных диаспор при поддержке Управления по внутренней политике Администрации президента Российской Федерации".

Сегодня ФМР - "это общественная организация, объединяющая представителей диаспор как бывших советских республик - Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Армении, Азербайджана, так и стран дальнего зарубежья - Индии, Пакистана, Непала, Афганистана и многих других", а филиалы организации "активно работают" во многих субъектах России, заявляется на сайте федерации.

ФМР, указывается на сайте, "оказывает содействие мигрантам в изучении русского языка и получении образования, способствует созданию адаптационных центров и обеспечению легальной жизнедеятельности мигрантов", "ведет активную просветительскую работу по противодействию распространению экстремизма и терроризма, пропаганде толерантности и системно проводит огромное количество спортивных и культурных мероприятий".

ВС РФ Федерация мигрантов России Минюст РФ
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