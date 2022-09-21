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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Главы Минобороны США и Норвегии обсудили сотрудничество по Арктике и Украине

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин принял в Пентагоне норвежского коллегу Бьорна Арильда Грама и обсудил с ним вопросы, касающиеся военного сотрудничества двух стран по Арктике и Украине, сообщил Пентагон.

"Министры обсудили двусторонние отношений в области обороны и текущую работу по поддержке Украины. Они затронули общие интересы безопасности в Европе, Арктике и по всему миру, а также двусторонние усилия и усилия НАТО по их продвижению", - говорится в сообщении.

Собеседники также коснулись "угроз безопасности в Арктике со стороны России", отметили, что подписанное ранее двухстороннее Дополнительное соглашение о сотрудничестве в области обороны "предусматривает существенные проекты, которые расширят двустороннее сотрудничество в области безопасности, особенно в Арктике".

Норвегия США Ллойд Остин Бьорн Арильд Грам
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