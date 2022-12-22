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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Герасимов считает надуманной причину вступления в НАТО Швеции и Финляндии

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Интеграция Финляндии и Швеции в НАТО проводится под надуманной угрозой, этот процесс повышает напряженность на линии соприкосновения Россия - НАТО, заявил на брифинге для военных атташе начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

"Практические шаги по скорейшей интеграции Швеции и Финляндии в альянс свидетельствуют, что под надуманной угрозой со стороны России Вашингтон стремится максимально приблизить блок НАТО к нашим границам за счет вовлечения новых сателлитов, - сказал он. - Действия Североатлантического союза только повышают напряженность и снижают уровень безопасности именно на линии соприкосновения Россия - НАТО".

По его словам, деятельность НАТО продолжает оказывать серьезное влияние на ситуацию в области безопасности Европы.

"Результатом действий Запада также стал фактический развал системы контроля над вооружениями, сложившейся в предыдущие десятилетия. В настоящее время из всего набора инструментов контроля над вооружениями сохранился только Договор о СНВ", - сказал Герасимов.

После ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19, "не все механизмы этого соглашения действуют так, как это было задумано до подписания соглашений", отметил он: "К проблемам добавились и санкционные ограничения, бездумно введенные Европейскими странами на любые контакты по военной линии".

Валерий Герасимов Генштаб НАТО Швеция Финляндия
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