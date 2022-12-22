IFly отменяет запланированные на 23 и 24 декабря вылеты из Москвы и Уфы в Египет

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпания IFly отменяет рейсы, запланированные 23 и 24 декабря на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх из Москвы и Уфы, однако готова возобновить полетные программы после получения разрешения от Росавиации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе туроператора TEZ Tour.

"В связи с тем, что принятие решения уполномоченными органами государственной власти РФ затягивается, авиакомпания IFly вынужденно отменяет вылеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которые должны были состояться из Москвы 23 декабря, а также из Уфы 24 декабря ", - рассказали в компании.

В пресс-службе подчеркнули, что вывозные рейсы для туристов, пребывающих на египетских курортах по линии туроператора, выполняются в штатном режиме согласно утвержденному плану.

"Информация о дополнительных вариантах авиаперелета из Египта в связи с частичным снятием полетной программы перевозчика ожидается в ближайшее время", - добавили в туркомпании.

Как отметили в TEZ Tour, на этой неделе состоялось совещание в правительстве РФ при участии МИД России по вопросу возобновления полетных программ отечественных перевозчиков, маршрут следования которых проходит через воздушное пространство Иордании.

"IFly уведомила нас о согласовании необходимых документов с Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация) и уполномоченными органами государственной власти в Иордании, а также подтвердила намерения продолжить выполнение рейсов в Египет с 24 декабря в случае оперативного получения разрешения от Росавиации", - пояснили в пресс-службе.

В настоящее время в Россию вернулось уже почти 6 тыс. застрявших в Египте туристов, еще 900 россиян ожидают вылета в ближайшее время.

Авиакомпания IFly, начиная с 15 декабря, была вынуждена остановить полетную программу из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из-за запрета властей Иордании на пролет российских самолетов в воздушном пространстве страны. Несколько тысяч туристов не смогли вовремя вылететь на отдых или вернуться в Россию с египетских курортов. Авиакомпания рассчитывала получить от Росавиации разрешение на полеты в Египет через Сирию, но не получила его и была вынуждена отменить полеты.