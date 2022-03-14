Суд в Петербурге оштрафовал адвоката Павлова за отсутствие маркировки иноагента

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге Фрунзенский суд оштрафовал на 10 тысяч рублей адвоката Ивана Павлова, признанного СМИ-иноагентом, за отсутствие соответствующей маркировки публикаций в его телеграм-канале. Об этом сообщила пресс-служба городских судов.

Адвокат оштрафован по ч.1 ст.19.34.1 КоАП (неисполнение лицом, информация о котором включена в реестр иностранных СМИ-иноагентов, установленных законодательством РФ требований в связи с признанием выполняющим функции иноагента). Нарушения с его стороны выявила прокуратура Фрунзенского района Петербурга.

Павлов попал в реестр Минюста СМИ-иноагентов 8 ноября 2021 года. 17 ноября он сообщил в телеграм-канале, который, по сведениям регионального управления МВД, администрирует именно он, что получил уведомление о том, что признан СМИ-иноагентом. "Данный факт зафиксирован актом осмотра прокуратуры района от 10.12.2021", говорится в сообщении пресс-службы.

Прокуроры также установили, что Павлов после включения в реестр не создал какие-либо юридические лица и не уведомлял об этом в Минюст, как предусмотрено законом. Также выяснилось, что в телеграм-канале адвокат выкладывает публикации для неограниченного круга читателей и указал, что не будет их маркировать, а будет оспаривать свой статус СМИ-иноагента. Из этого прокуратура сделала вывод, что "несоблюдение требований законодательства о СМИ Павловым осуществляется осознанно и умышленно".