Кремль путем переговоров с Украиной хочет достигнуть целей СВО

Смена власти на Украине целью СВО не является, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Россия путем переговоров с Киевом хочет достигнуть целей своей специальной военной операции на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На брифинге его попросили прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Москва не стремится к миру с Киевом, а добивается переговоров с украинскими властями, чтобы получить передышку. У Пескова спросили, так ли это.

"Россия хочет достигнуть своих целей, и она их достигнет", - ответил Песков.

На вопрос журналистов, является ли смена власти на Украине одной из целей спецоперации, Песков ответил: "Нет, президент (Путин) уже об этом говорил".

В середине октября он говорил, что цели СВО остаются прежними, которые были названы президентом в феврале, а "демилитаризация и денацификация" Украины, по его словам, становятся все более актуальными на фоне действий руководства Украины.

Ранее в ноябре Песков говорил, что СВО можно завершить двумя путями: "С нашей точки зрения специальную военную операцию на Украине можно завершить после достижения ее целей. Или завершить путем достижения целей мирными переговорами, что тоже возможно".

Песков не раз отмечал нежелание Киева возобновлять переговоры и говорил, что спецоперация будет продолжаться. 1 ноября он сказал, что если бы Вашингтон вовремя "одернул" Киев, России вообще не потребовалось бы проводить специальную военную операцию.