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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Песков сказал, что СВО может "закончиться завтра" при наличии политической воли Киева

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Специальная военная операция на Украине может закончиться завтра, если у украинского президента будет такое желание, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В данном случае здесь можно рассуждать до посинения, когда это все может закончиться", - сказал Песков журналистам в четверг.

"Зеленский знает, когда это может все закончиться: это может все закончиться завтра при желании", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Хроника 24 февраля – 08 декабря 2022 годаВоенная операция на Украине
Дмитрий Песков Владимир Зеленский Украина
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