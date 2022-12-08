Песков сказал, что СВО может "закончиться завтра" при наличии политической воли Киева

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Специальная военная операция на Украине может закончиться завтра, если у украинского президента будет такое желание, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В данном случае здесь можно рассуждать до посинения, когда это все может закончиться", - сказал Песков журналистам в четверг.

"Зеленский знает, когда это может все закончиться: это может все закончиться завтра при желании", - отметил пресс-секретарь президента РФ.