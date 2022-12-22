Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

МВД хочет вернуть из-за рубежа жителей новых регионов РФ, покинувших свои дома в период СВО

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В МВД России предложили наладить работу по возвращению, в том числе из-за рубежа, жителей Херсонской, Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик, покинувших место проживания в период проведения специальной военной операции.

Соответствующий законопроект "О внесении изменений в Концепцию государственной миграционной политики РФ на 2019 - 2025 годы" опубликован в четверг на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

"Пункт 22 дополнить подпунктами (...) следующего содержания: создание условий для возвращения, в том числе из-за рубежа, покинувших место постоянного проживания в период проведения специальной военной операции жителей территорий, принятых в состав Российской Федерации", - говорится в тексте документа.

23-27 сентября в Донецкой, Луганской народных республиках, а также на территории Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав России, 30 сентября были подписаны соответствующие договоры о присоединении.

МВД РФ ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Раненного в Донецке Рогозина доставили в больницу Ростова-на-Дону

Верховный суд ликвидировал Федерацию мигрантов России по иску Минюста

Военная операция на Украине

Шойгу проинспектировал подразделения группировки ВС РФ в зоне спецоперации

Шойгу проинспектировал подразделения группировки ВС РФ в зоне спецоперации

"Русский антивоенный комитет в Швеции" признан нежелательным в России

Работать на новогодних каникулах будет каждый пятый россиянин

Работать на новогодних каникулах будет каждый пятый россиянин

Кремль обнародует ответные меры по потолку цен на нефть и газ, как только документ будет готов

ЦБ продаст "Открытие" группе ВТБ за 340 млрд рублей

ЦБ продаст "Открытие" группе ВТБ за 340 млрд рублей

Комитет Госсовета Татарстана рекомендовал отозвать проект закона о "главе" республики

Комитет Госсовета Татарстана рекомендовал отозвать проект закона о "главе" республики

Принят закон об обязанности служб заказа такси давать ФСБ доступ к базам данных

Принят закон об обязанности служб заказа такси давать ФСБ доступ к базам данных

"Диасофт" и "Интерфакс" разработали совместное решение для автоматизации проверки клиентов и контрагентов банков

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });