МВД хочет вернуть из-за рубежа жителей новых регионов РФ, покинувших свои дома в период СВО

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В МВД России предложили наладить работу по возвращению, в том числе из-за рубежа, жителей Херсонской, Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик, покинувших место проживания в период проведения специальной военной операции.

Соответствующий законопроект "О внесении изменений в Концепцию государственной миграционной политики РФ на 2019 - 2025 годы" опубликован в четверг на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

"Пункт 22 дополнить подпунктами (...) следующего содержания: создание условий для возвращения, в том числе из-за рубежа, покинувших место постоянного проживания в период проведения специальной военной операции жителей территорий, принятых в состав Российской Федерации", - говорится в тексте документа.

23-27 сентября в Донецкой, Луганской народных республиках, а также на территории Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав России, 30 сентября были подписаны соответствующие договоры о присоединении.