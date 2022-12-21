Жителям новых регионов РФ могут разрешить до 2026 г. хранить оружие по имеющимся разрешениям

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В Госдуму в среду вносится проект закона об особенностях правового регулирования в сфере оборота оружия на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Законопроект предусматривает, что граждане РФ, зарегистрированные на новых территориях, смогут хранить личное оружие и патроны к нему на основании разрешений ранее полученных в органах внутренних дел ДНР, ЛНР и Украины.

Разрешения будут действовать до 1 января 2026 года. До этого срока оформление и переоформление будет осуществляться без взимания платы.

"Законопроект позволит Росгвардии не только вести учет количества владельцев оружия, но и урегулировать вопросы "стажа". С Росгвардией и всеми заинтересованными ведомствами наша инициатива уже согласована и ими поддерживается", - написал Хинштейн в среду в своем телеграмм-канале.

Помимо этого, законопроектом предусматриваются особенности осуществления частной охранной деятельности на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Согласно проекту закона по истечении 45 рабочих дней со дня вступления в силу закона запрещается осуществление частной охранной деятельности без лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством РФ.

Кроме того, предполагается ввести необходимость переоформления в срок не более 45 рабочих дней со дня вступления в силу закона в порядке, установленном законодательством в сфере частной охранной деятельности документов, подтверждающих статус частного охранника, выданных гражданам РФ, проживающим на новых территориях. Такое переоформление предполагается осуществлять без взимания платы.

Хинштейн отметил, что проект закона вносится вместе с главой комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым.