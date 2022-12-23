Что произошло за день: пятница, 23 декабря

Военная подготовка в вузах, переименование должности президента Татарстана, сокращения в Xiaomi и открытие горнолыжного комплекса на Воробьевых горах

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Депутаты Госсовета Татарстана приняли закон о переименовании должности президента республики. Вновь избранного руководителя будут называть главой - раисом Республики Татарстан. Действующий глава региона Рустам Минниханов получил право именоваться президентом до истечения срока своих полномочий в 2025 году.

- Владимир Путин провел совещание с руководством организаций ОПК. Он поставил задачу в короткие сроки обеспечить войска всем необходимым, а также заявил, что рассчитывает на выполнение в полном объеме гособоронзаказа в 2023 году в части производства и поставок вооружений.

- Основы военной подготовки включат в программы российских вузов. Модуль разработан министерством науки и высшего образования совместно с Минобороны России.

- ФСБ сообщила о задержании россиян, сотрудничавших с украинскими силовиками, в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области. По данным службы, они готовили теракты и передавали Украине секретные сведения.

- Совет Федерации одобрил закон, признающий Георгиевскую ленту символом воинской славы России. За ее публичное осквернение физлицам грозит штраф до трех миллионов рублей или лишение свободы на срок до трех лет. Максимальное наказание - при совершении преступления группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ либо интернета - штраф в размере пяти миллионов рублей либо лишение свободы на пять лет.

- Фигурантам дела о покушении на певца Авраама Руссо вынесли приговор. Виталия Джуру приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Алексея Трясникова - к 12 годам. Третий фигурант дела, Михаил Демкин, скончался в 2014 году.

- Xiaomi сократит 10% рабочих мест, чтобы урезать расходы после падения выручки и прибыли в течение трех кварталов подряд. Компанию покинут ее президент Ван Сян и еще двое ключевых топ-менеджеров, сообщает газета Financial Times.

- "Сахаровский центр" (внесен в реестр иноагентов) оштрафован на 5 млн рублей за нарушение закона об иноагентах.

- В Москве на Воробьевых горах открыли горнолыжный комплекс с двумя трамплинами и восстановленную эскалаторную галерею.