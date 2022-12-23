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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Мединский начнет работу над новыми учебниками истории до конца года

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - До конца 2022 года будет создана рабочая группа под руководством помощника президента Владимира Мединского по созданию единых учебников по истории России и всеобщей истории, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

"Рабочую группу и вообще организацию этой работы (по написанию учебников - ИФ) возглавил Владимир Мединский как руководитель группы по историческому просвещению. Я знаю, что он общается с действующими авторами, достигнута договоренность о создании единых учебников по истории России и по всеобщей истории. И я думаю, что уже к концу января - началу февраля будут первые наброски", - сказал глава Минпросвещения.

По его словам, "эти учебники будут созданы не на пустом месте, а на основе тех учебников, которые уже есть, но с учетом исторических событий, которые произошли в этом году".

"Это и начало специальной военной операции, и вхождение в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, и беспрецедентное санкционное давление. Эти факты, конечно, найдут свое отражение в новых учебниках", - сообщил министр.

По его оценке, на создание учебника потребуется около года, но он не исключил, что работа может быть завершена раньше этого срока.

"На первом этапе сделаем один единый учебник по истории России и единый учебник по всеобщей истории. Вторым этапом будет работа по созданию интегрированного учебника по истории, куда будет входить всеобщая история и история России", - уточнил Кравцов.

Линейка новых учебников по истории - всеобщая история с 5 класса, история России с 6 класса, - будет единой для всех школ, права на учебник будут принадлежать государству, а внедрение в школы может начаться сразу же, как только они будут утверждены.

Сергей Кравцов Минпросвещения Владимир Мединский ДНР ЛНР Украина СВО Запорожская область Херсонская область
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