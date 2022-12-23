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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

Гособоронзаказ по линии концерна "Калашников" в 2023 г. будет значительно увеличен

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в следующем году гособоронзаказ по линии концерна "Калашников" будет значительно увеличен.

"Министр обратил внимание гендиректора "Калашникова", что в следующем году гособоронзаказ по линии концерна будет значительно увеличен", - говорится в сообщении военного ведомства, распространенном в пятницу.

"Руководитель концерна Владимир Лепин доложил министру, что предприятия выполнили гособоронзаказ 2022 года в полном объеме. Шойгу уточнил у главы концерна, касается ли это всей номенклатуры производимых изделий. Лепин подтвердил, что ГОЗ выполнен и по стрелковому оружию, и по высокоточным боеприпасам", - информирует ведомство.

По словам Лепина, предприятия концерна выполнят поставленную задачу.

Министру обороны показали новейшие модели автоматов и снайперских винтовок, высокоточные боеприпасы и переносные зенитно-ракетные комплексы, выпускаемые "Калашниковым".

Шойгу также продемонстрировали технологический процесс производства, в том числе линию конечной сборки стрелкового вооружения.

Сергей Шойгу Минобороны РФ Калашников
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