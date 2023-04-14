Фигуранта дела о пожаре в доме престарелых в Кемерове отпустили под домашний арест

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Кемерове Заводский районный суд перевел из СИЗО под домашний арест пожарного инспектора Романа Плета, обвиняемого по делу о гибели при пожаре 23 постояльцев дома престарелых, сообщила "Интерфаксу" его адвокат Ирина Кривопалова.

"Суд отказал следователю в ходатайстве о продлении срока содержания под стражей. Изменили меру пресечения на домашний арест сроком на 2 месяца. Следствие завершилось, повлиять на него Плет не может, скрываться ему нет смысла. Это тоже учитывалось судом", - сказала Кривопалова.

В ночь на 24 декабря 2022 года в Кемерове в частном помещении, в котором работал нелегальный дом престарелых, произошел пожар, в котором погибли 23 человека. Еще пять постояльцев пострадали.

В связи со случившимся Плету вменили халатность, повлекшую по неосторожность гибель людей (по ч. 3 ст. 293 УК). За него заступалась уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, к ней обратились горожане и сообщили, что Плет пытался провести проверку в доме престарелых, но его туда не пустили. Омбудсмен просила следствие проверить обоснованность возбуждения уголовного дела в отношении инспектора и обоснованность его ареста.

Организатору дома престарелых Андрею Смирнову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), он арестован. В суде Смирнов признал вину в полном объеме и заявил, что сожалеет о случившемся.