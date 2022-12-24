Число жертв пожара в кемеровском доме престарелых увеличилось до 22 человек

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Еще два тела найдено на месте пожара в доме престарелых в Кемерове, сообщает в субботу телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

"По последним данным, в ходе осмотра места происшествия обнаружены останки еще двух человек. Количество погибших увеличилось до 22 человек. Еще шесть пострадали, двое из них - с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с заместителями министра Ильей Денисовым и Анатолием Супруновским вылетела на место происшествия, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

Организатор приюта задержан

Как сообщает СКР, организатору приюта в частном доме - 31-летнему местному жителю - предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.3 ст. 238 УК РФ).

По предварительной информации, мужчина арендовал частный дом для размещения людей в сложной жизненной ситуации.

"Обогрев дома осуществлялся угольным котлом. Накануне произошедшего жильцы сообщили обвиняемому, что котел неисправен, однако каких-либо действий для ремонта оборудования он не предпринял", - говорится в сообщении СКР.

По данным следствия, услуги оказывались без заключения договоров и уставных документов, с нарушением требований противопожарной безопасности.

Пожар в Кемерове

Ранее в субботу сообщалось о 20 погибших при пожаре в частном доме, оборудованном под нелегальный дом престарелых.

СКР возбудил уголовные дела по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц), ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Прокуратура региона также инициировала проверку соблюдения требований пожарной безопасности.

В связи с произошедшим главам муниципалитетов поручено срочно провести заседание комиссий по ЧС, актуализировать списки организаций, которые занимаются размещением людей.

Во взаимодействии с МЧС в регионе также проведут профилактические мероприятия в частном и коммунальном секторе совместно с полицией, организациями ЖКХ и работниками системы соцобеспечения для проведения противопожарных инструктажей населения. Главам территорий поручено организовать проверки проживающих в частном секторе многодетных семей, проинспектировать работу печного отопления, а также исправность датчиков - пожарных и угарного газа.