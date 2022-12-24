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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Организатор нелегального дома престарелых в Кемерове задержан

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Организатор нелегального дома престарелых в Кемерове, где в результате пожара погибли более 20 человек, задержан после допроса, ему предъявлено обвинение, сообщает в субботу телеграм-канал Следственного комитета РФ.

"31-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.

По данным СКР, "мужчина арендовал частный дом для временного проживания лиц, находящихся в сложной жизненной ситуации".

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"Обогрев дома осуществлялся угольным котлом, - говорится в пресс-релизе. - Накануне произошедшего жильцы сообщили обвиняемому, что котел неисправен, однако каких-либо действий для ремонта оборудования он не предпринял".

Следователи установили, что "деятельность по оказанию данных услуг осуществлялась без заключения договоров и уставных документов, с нарушением требований противопожарной безопасности, что привело к гибели людей".

"В настоящее время с участием задержанного проводятся следственные действия. Осмотр места происшествия продолжается, изымаются объекты, необходимые для дальнейшего исследования. Допрашиваются свидетели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "установлен собственник помещения".

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу в частном помещении, оборудованном под нелегальный дом престарелых в Кемерове, произошел пожар, в результате которого, по последним данным СКР, погибли 22 человека.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее смерть двух или более лиц).

Кемерово
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