Имена кандидатов на полет в космос из Белоруссии назовут после Нового года

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Имя кандидата на полет в космос из Белоруссии и его дублера станут известны в новом году, сообщил начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина (ЦПК, входит в "Роскосмос") Максим Харламов.

Он сообщил в субботу журналистам, что сейчас претенденты проходят медкомиссию, по результатам которой будет понятна их годность к полету. "Медицинская комиссия соответствующие рекомендации выдаст 28 декабря, после чего белорусская сторона будет определяться с приоритетными претендентками... Вероятнее всего, после Нового года узнаем двух претендентов", - сказал Харламов.

Президент РФ Владимир Путин на недавних переговорах с главой Белоруссии Александром Лукашенко подтвердил намерение отправить белорусского космонавта на Международную космическую станцию (МКС) в 2023 году. Председатель президиума академии наук Белоруссии Владимир Гусаков сообщил, что подготовка белорусского космонавта в РФ должна завершиться в сентябре 2023 года, а первым космонавтом Белоруссии должна быть девушка.

20 декабря "Роскосмос" сообщил о прибытии в ЦПК шести претенденток на полет в космос из Белоруссии.

Харламов сообщил журналистам, что подготовка к полету в космос представителя Белоруссии будет отличаться от тренировок актрисы Юлии Пересильд. По словам начальника ЦПК, подготовка будет связана с изучением корабля "Союз МС", обеспечением своей жизнедеятельности на корабле и на борту МКС. Кандидатов на полет в космос подготовят к выполнению научной программы.

"По внешнему виду и по разговору претендентки чувствуют себя замечательно", - добавил Харламов.

Для проведения съемок кинофильма "Вызов" в космосе 5 октября 2021 года на корабле "Союз МС-19" на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Пересильд и Шипенко 17 октября 2021 года вернулись на Землю.