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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Борисов предложил Лукашенко присоединиться к проекту орбитальной станции

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко присоединиться к проекту Российской орбитальной станции.

"Давайте на российскую станцию с нами вместе?" - сказал он во время визита белорусского лидера в Центр подготовки космонавтов. В свою очередь Лукашенко пошутил, что ему нужно полететь в космос вместе с Борисовым, чтобы была гарантия, что его вернут.

Тогда глава "Роскосмоса" предложил создать белорусский модуль орбитальной станции. "Да ладно, зачем так делиться? Будут потом критиковать, что мы разделились. В одном полетим", - сказал Лукашенко.

В субботу президент Белоруссии прибыл в Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в сопровождении госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. В ЦПК его встретили глава "Роскосмоса" Борисов, исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев и начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.

Лукашенко знакомится с работой центра, системой отбора и подготовки космонавтов. Также планируется обсудить дальнейшие перспективы двустороннего сотрудничества в космической сфере.

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Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров Лукашенко подтвердил намерение отправить белорусского космонавта на Международную космическую станцию в 2023 году. Председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков рассказал, что подготовка белорусского космонавта в РФ должна завершиться в сентябре 2023 года и что первым белорусским космонавтом "должна быть девушка".

В конце сентября в госкорпорации сообщили, что список кандидатов в космонавты от Белоруссии сформирован, окончательно космонавт и его дублер должны определиться после отбора в ЦПК.

Подмосковье Звездный городок Белоруссия Александр Лукашенко Роскосмос Юрий Борисов
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