Полет белорусского космонавта на МКС запланировали на 2023 год

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В следующем году планируется полет белорусского космонавта к Международной космической станции (МКС), на днях президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит российский Центр подготовки космонавтов (ЦПК), сообщил президент РФ Владимир Путин.

"В следующем году, как и договорились, запланирован полет на орбитальную станцию белорусского космонавта", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Лукашенко.

По словам Путина, Лукашенко принял его приглашение "посетить Центр подготовки космонавтов в России в ближайшие дни, перед неформальным саммитом СНГ в Петербурге".

"Наши страны тесно сотрудничают во многих наукоемких областях, например, в освоении космоса, включая совместное создание спутниковых аппаратов", - сказал президент РФ.