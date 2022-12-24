Помощник Рогозина сообщил, что он получил ранение спины и контузию

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Врачи диагностировали контузию у экс-главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, попавшего на этой неделе под обстрел в Донецке, сообщил в субботу "Интерфаксу" его помощник.

"У Дмитрия Олеговича контузия", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, Рогозин получил проникающее ранение спины. "Металлический осколок размером 8х6 мм вошел выше правой лопатки недалеко от позвоночника. Чудом не задел лёгкое. Никаких других ранений нет", - сказал помощник.

22 декабря помощник Рогозина сообщил, что бывший вице-премьер и экс-глава "Роскосмоса" ранен в результате обстрела гостиницы в Донецке. Позже в этот же день сам Рогозин рассказал в телеграм-канале, что ему предстоит операция в связи с ранением. Рогозин и еще двое пострадавших в результате обстрела Донецка были доставлены в Военный клинический госпиталь в Ростове-на-Дону.