Рогозина и еще двоих пострадавших при обстреле Донецка привезли в московские госпитали

Бывшему руководителю "Роскосмоса" предстоит операция

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и еще двое пострадавших в результате недавнего обстрела Донецка доставлены в московские госпитали, сообщил в субботу "Интерфаксу" помощник Рогозина.

"Дмитрий Рогозин и еще двое раненых при обстреле в Донецке военных советников прибыли в госпитали, расположенные в московском регионе", - сказал собеседник агентства, добавив, что Рогозину предстоит операция через несколько дней по извлечению застрявшего осколка возле позвоночника.

"Однако перед этим он намерен присутствовать на прощании со своим погибшим помощником Михаилом Бридасовым. Состояние здоровья Дмитрия Олеговича позволяет присутствовать на похоронах", - добавил помощник Рогозина.

Еще двое пострадавших при обстреле продолжают находиться в тяжелом состоянии в Донецке, третий перевезен в госпиталь Ростова-на-Дону, сообщил собеседник агентства.

Ранее в субботу помощник Рогозина сообщил, что он получил проникающее ранение спины и контузию.

22 декабря сообщалось, что бывший вице-премьер и экс-глава "Роскосмоса" был ранен в результате обстрела гостиницы в Донецке.