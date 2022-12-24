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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

Что произошло за день: суббота, 24 декабря

Рост числа погибших при пожаре в Кемерове, поездка Лукашенко в Звездный городок, похолодание и гололедица в Москве

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число жертв пожара в нелегальном кемеровском доме престарелых увеличилось до 22 человек. Еще шестеро пострадали. Организатор дома престарелых задержан. По данным следствия, он арендовал дом для людей в трудной жизненной ситуации, услуги предоставлялись без заключения договоров и уставных документов, с нарушением требований противопожарной безопасности. В МЧС сообщили, что сигнал о пожаре поступил поздно, на момент прибытия первых подразделений почти все здание было в огне. Одна из версий происшествия - нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

- Дмитрий Рогозин при обстреле Донецка получил ранение спины и контузию. Как сообщил "Интерфаксу" его помощник, бывшего главу "Роскосмоса" и еще двоих пострадавших привезли в московские госпитали. Рогозину предстоит операция по извлечению осколка, но перед этим он поприсутствует на прощании со своим погибшим помощником Михаилом Бридасовым.

- Александр Лукашенко побывал в Звездном городке. Его встретили глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев и начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов. Лукашенко провел встречу с претендентками в космонавты от Белоруссии. Имя кандидата на полет в космос из Белоруссии и его дублера станут известны в новом году.

- Скончался гендиректор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков. Ему было 66 лет.

- Минцифры предложило ввести уголовное и административное наказание за нарушения при работе с биометрией.

- Софья Акатьева выиграла чемпионат России в женском одиночном катании. Она набрала 249,74 балла. Второе место у Камиллы Валиевой, набравшей в итоге 247,32 балла. Тройку призеров замкнула Елизавета Туктамышева с 241,72 балла (82,98 + 158,74).

- Москвичей предупредили о резком похолодании и гололедице. В столице ожидается понижение температуры воздуха до минус 6-11 градусов.

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