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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Путин заявил, что Россия не заинтересована в "поглощении" Белоруссии

Путин заявил, что Россия не заинтересована в "поглощении" Белоруссии
Фото: Павел Бедняков/ТАСС

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ не собирается "поглощать" какое-либо государство, в том числе и Белоруссию.

"У России нет заинтересованности кого бы то ни было "поглощать", в этом просто нет целесообразности", - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В этой связи президент РФ коснулся такой, по его выражению, "казалось бы, простой, бытовой, но в то же время чувствительной для экономики темы ценообразования в сфере энергетики".

"Вопрос в том, чтобы ценообразование было справедливым. Не надо быть большим специалистом, чтобы понять, в чем проблема. Проблема в том, что у нас разные уровни субсидирования, разные подходы к отдельным участникам экономической деятельности, комбыта и граждан", - отметил глава государства.

"Уровень разный, подходы разные, и поэтому для нас важно погрузиться туда, вглубь и договориться об этих общих принципах. С этим связана и работа в области таможенного регулирования, с этим связана работа в области налогового регулирования", - пояснил Путин.

По словам президента РФ, "недобросовестные критики со стороны либо не понимают, о чем они говорят, либо специально говорят, вводя в заблуждение людей, которые в это не погружаются".

"Вопрос не в поглощении - вопрос в согласовании экономической политики так, как это делается во многих других интеграционных объединениях. Все остальное - это наносное, чушь. Это попытки наших недоброжелателей затормозить наш процесс интеграционный. А делают они это только для того, чтобы не получить эффективных и опасных для них конкурентов на мировых рынках - вот и все", - заключил Путин.

Владимир Путин Белоруссия
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