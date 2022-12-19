Лукашенко заявил о постановке на дежурство переданных Москвой комплексов С-400 и "Искандер"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва поставила Минску систему ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

"Я благодарю вас, Владимир Владимирович, за то, что по всем темам мы нашли взаимопонимание, поддержку и приняли нужные решения. Особая благодарность, и не только от меня, не только от военных, за то, что вы выполнили свое обещание. Мы поставили на боевое дежурство комплекс С-400, который вы передали Беларуси, и комплекс "Искандер", который вы, пообещав полгода назад, передали нам", - сказал Лукашенко после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в Минске.

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