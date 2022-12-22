Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Генштаб РФ заявил о поражении 1,3 тыс. критически важных объектов на Украине в ходе СВО

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Российская армия в ходе специальной военной операции на Украине поразила свыше 1 300 критически важных объектов, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на брифинге в четверг.

"В рамках операции высокоточными ракетами большой дальности поражено более 1 300 критически важных объектов. Это позволило существенно снизить боевой потенциал украинских вооруженных сил, нарушить систему управления войсками, парализовать работу военно-промышленного комплекса, значительно затруднить военные перевозки", - сказал Герасимов.

При этом, по его словам, "впервые в боевых условиях применено гиперзвуковое оружие".

"Авиационный ракетный комплекс "Кинжал" показал высокую эффективность и неуязвимость по отношению к системам ПВО, развернутым на Украине", - заявил Герасимов.

По его словам, "с высоким боевым напряжением выполняет задачи оперативно-тактическая и армейская авиация, ежедневно совершая около 150 боевых вылетов".

"Ею уничтожено более 11 тыс. единиц вооружения и техники ВСУ", - сообщил начальник российского Генштаба.

Он также отметил, что для ведения разведывательно-ударных действий активно применяются беспилотные летательные аппараты.

"С их помощью вскрыто около восьми тысяч и уничтожено свыше 600 объектов", - сообщил Герасимов, отметив, что "для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий потребовалось увеличение боевого и численного состава группировок войск и сил".

Вместе с тем, он констатировал, что, "несмотря на оказываемую Западом масштабную военную и финансовую помощь киевскому режиму, а также направление в район конфликта наемников Вооруженные силы РФ продолжат плановое проведение специальной военной операции для выполнения всех задач, поставленных Верховным главнокомандующим".

Хроника 24 февраля – 22 декабря 2022 годаВоенная операция на Украине
Генштаб РФ Валерий Герасимов Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Начальник Генштаба ВС РФ заявил, что линия фронта на Украине растянулась на 815 км

Правительство РФ получило право выдавать аналог лицензий OFAC

Верховный суд РФ отказался восстановить деятельность сайта "Новой газеты"

Верховный суд РФ отказался восстановить деятельность сайта "Новой газеты"

Раненного в Донецке Рогозина доставили в больницу Ростова-на-Дону

Верховный суд ликвидировал Федерацию мигрантов России по иску Минюста

Военная операция на Украине

Шойгу проинспектировал подразделения группировки ВС РФ в зоне спецоперации

Шойгу проинспектировал подразделения группировки ВС РФ в зоне спецоперации

"Русский антивоенный комитет в Швеции" признан нежелательным в России

Работать на новогодних каникулах будет каждый пятый россиянин

Работать на новогодних каникулах будет каждый пятый россиянин

Кремль обнародует ответные меры по потолку цен на нефть и газ, как только документ будет готов

ЦБ продаст "Открытие" группе ВТБ за 340 млрд рублей

ЦБ продаст "Открытие" группе ВТБ за 340 млрд рублей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });