Генштаб РФ заявил о поражении 1,3 тыс. критически важных объектов на Украине в ходе СВО

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Российская армия в ходе специальной военной операции на Украине поразила свыше 1 300 критически важных объектов, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на брифинге в четверг.

"В рамках операции высокоточными ракетами большой дальности поражено более 1 300 критически важных объектов. Это позволило существенно снизить боевой потенциал украинских вооруженных сил, нарушить систему управления войсками, парализовать работу военно-промышленного комплекса, значительно затруднить военные перевозки", - сказал Герасимов.

При этом, по его словам, "впервые в боевых условиях применено гиперзвуковое оружие".

"Авиационный ракетный комплекс "Кинжал" показал высокую эффективность и неуязвимость по отношению к системам ПВО, развернутым на Украине", - заявил Герасимов.

По его словам, "с высоким боевым напряжением выполняет задачи оперативно-тактическая и армейская авиация, ежедневно совершая около 150 боевых вылетов".

"Ею уничтожено более 11 тыс. единиц вооружения и техники ВСУ", - сообщил начальник российского Генштаба.

Он также отметил, что для ведения разведывательно-ударных действий активно применяются беспилотные летательные аппараты.

"С их помощью вскрыто около восьми тысяч и уничтожено свыше 600 объектов", - сообщил Герасимов, отметив, что "для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий потребовалось увеличение боевого и численного состава группировок войск и сил".

Вместе с тем, он констатировал, что, "несмотря на оказываемую Западом масштабную военную и финансовую помощь киевскому режиму, а также направление в район конфликта наемников Вооруженные силы РФ продолжат плановое проведение специальной военной операции для выполнения всех задач, поставленных Верховным главнокомандующим".