Охранять небо Москвы в новогоднюю ночь будут более 1800 военных

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Более 1800 военнослужащих в новогоднюю ночь будут нести дежурство в Первой армии противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО), которая отвечает за охрану неба Москвы и центрального промышленного района, сообщили в Минобороны.

"Боевые расчеты объединения будут нести службы в подразделениях зенитных ракетных войск, на радиолокационных станциях подразделений РТВ (радиотехнических войск), пунктах управления и командных пунктах соединений и воинских частей", - говорится в пресс-релизе.

"Всего за период новогодних праздников и выходных дней к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне будут задействованы около 20 тысяч военнослужащих объединения ПВО-ПРО Воздушно-космических сил. В 2022 году в управлении армии, подчиненных соединениях и воинских частях проведены все запланированные мероприятия боевой подготовки в полном объеме", - добавили в военном ведомстве.