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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:18

Организатор сгоревшего дома престарелых в Кемерове признал вину

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Следователь, который ведет дело о гибели 22 человек при пожаре в нелегальном доме престарелых в Кемерове, сообщил, что организовавший приют Андрей Смирнов признал вину.

Смирнов был задержан 24 декабря, в тот же день ему предъявили обвинение по ч.3 ст.238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следователь в суде заявил, что "допрошенный вину признал полностью".

По версии следствия, Смирнов арендовал частный дом и организовал там приют для престарелых и маломобильных людей. Он осознавал, что здание не отвечает требованиям безопасности. Кроме того, для работы в доме престарелых он нанял персонал без заключения трудовых договоров.

"Смирнов не соблюдал требования пожарной безопасности, (...) знал о неудовлетворительном состоянии объекта, который не был оборудован автоматической системой пожаротушения", - отметил представитель следствия и попросил суд арестовать задержанного до 24 февраля 2023 года.

"Обогрев дома осуществлялся угольным котлом, - сообщили ранее в СК. - Накануне произошедшего жильцы сообщили обвиняемому, что котел неисправен, однако каких-либо действий для ремонта оборудования он не предпринял".

В ночь на 24 декабря в доме произошел пожар, погибли 22 человека. В МЧС отметили, что получили сигнал о возгорании слишком поздно, и когда пожарные прибыли на место происшествия, пылал уже весь дом.

Кемерово СКР Кемеровская область МЧС
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