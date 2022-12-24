В МЧС увидели в позднем сообщении спасателям причину быстрого развития пожара в Кемерове

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Сообщение о пожаре в нелегальном доме престарелых в Кемерове, в котором погибли более 20 человек, поздно поступило в МЧС, такое мнение в субботу высказал замглавы ведомства Илья Денисов.

"Предположительно одной из причин быстрого и масштабного развития пожара явилось позднее сообщение о нем в МЧС. На момент прибытия первых подразделений практически все здание было охвачено огнем, нарушено остекление, и пожар имел уже развившийся характер", - процитировала пресс-служба МЧС его слова.

В свою очередь, замглавы МЧС Анатолий Супруновский заявил: "Одна из них (версий) - нарушение правил эксплуатации электрооборудования". "Первоначальную версию о нарушении правил пожарной безопасности при эксплуатации печи мы тоже рассматриваем, но она маловероятна. Окончательные выводы можно будет сделать после завершения работ надзорных органов и коллег из Следственного комитета", - сказал Супруновский, которого цитирует пресс-служба министерства.

Спасатели завершили разбор завалов на месте пожара, сейчас проводятся следственные мероприятия.

В ночь на субботу в частном помещении, оборудованном под нелегальный дом престарелых в Кемерове, произошел пожар, погибли 22 человека.

СКР возбудил уголовные дела по трем статьям УК, предусматривающим ответственность за причинение смерти по неосторожности двум или более лицам, халатность, повлекшую по неосторожности смерть двух или более лиц, и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Прокуратура инициировала проверку соблюдения требований пожарной безопасности.

Оперативная группа МЧС России во главе с Денисовым и Супруновским прибыла на место пожара в доме престарелых по поручению министра Александра Куренкова.