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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Начались летные испытания двигателя для SSJ NEW и Бе-200

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - "Объединенная двигателестроительная корпорация" начала летные испытания двигателя ПД-8, предназначенного для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200, сообщили в "Ростехе".

"Силовая установка проходит испытания в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ, принадлежащей ЛИИ им.М.М.Громова Объединенной авиастроительной корпорации", - рассказали в пресс-службе госкорпорации.

В ходе испытаний регистрируются основные эксплуатационные данные: частота вращения, давление, температура, а также дополнительные параметры, необходимые для подтверждения принятых конструктивных решений и обеспечения безопасности эксплуатации силовой установки.

Бе-200 - многоцелевой самолёт-амфибия, предназначенный для пожаротушения и оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий. Бе-200 может взять на борт 12 тонн воды. Заполнение баков осуществляется в течение 14 секунд на скорости 150-190 км/ч при глиссировании по водной поверхности. За одну заправку топливом самолёт способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.

Бе-200 поступает российскому МЧС и Военно-морскому флоту.

В 2021 году российские Бе-200 участвовали в тушении пожаров в Греции и Турции.

ОДК Ростех SSJ NEW ПД-8 Бе-200
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