Руководитель Bellingcat Христо Грозев объявлен в розыск в РФ

Христо Грозев Фото: Jack Taylor/Getty Images

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - МВД России объявило в розыск журналиста-расследователя и руководителя издания Bellingcat (признано в РФ иноагентом) Христо Грозева.

Соответствующая карточка с данными Грозева опубликована в базе розыска министерства. По данным МВД, гражданин Болгарии разыскивается на основании уголовного дела без указания статьи УК РФ.

В октябре 2021 года Минюст РФ признал Bellingcat СМИ-иноагентом. В июле этого года Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность Bellingcat.