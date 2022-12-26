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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Руководитель Bellingcat Христо Грозев объявлен в розыск в РФ

Руководитель Bellingcat Христо Грозев объявлен в розыск в РФ
Христо Грозев
Фото: Jack Taylor/Getty Images

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - МВД России объявило в розыск журналиста-расследователя и руководителя издания Bellingcat (признано в РФ иноагентом) Христо Грозева.

Соответствующая карточка с данными Грозева опубликована в базе розыска министерства. По данным МВД, гражданин Болгарии разыскивается на основании уголовного дела без указания статьи УК РФ.

В октябре 2021 года Минюст РФ признал Bellingcat СМИ-иноагентом. В июле этого года Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность Bellingcat.

Bellingcat МВД РФ Христо Грозев
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