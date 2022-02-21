Суд в Москве признал законным включение Bellingcat в реестр СМИ-иноагентов

Фото: Геннадий Хамельянин/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы отклонил административный иск расследовательской группы Bellingcat (признано в РФ СМИ-иноагентом - ИФ) к министерству юстиции РФ о признании незаконным включение организации в реестр СМИ-иноагентов, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Административное исковое заявление оставлено без удовлетворения", - сообщили в суде в понедельник.

Bellingcat настаивал на незаконности решения Минюста и просил суд обязать ведомство исключить организацию из реестра.

Компания Stichting Bellingcat, зарегистрированная в Нидерландах, была включена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов 8 октября 2021.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявлял о связи изданий The Insider (признано в РФ СМИ-иноагентом - ИФ) и "Проект" (признано в РФ нежелательной организацией - ИФ) с Bellingcat.

По утверждению Нарышкина, в Bellingcat работают бывшие сотрудники спецслужба, а своей целью организация, в частности, ставит "оказание давления или на страну, или на физических, юридических лиц".

На сайте Bellingcat указывается, что это "независимая международная команда расследователей и гражданских журналистов, которые используют открытые источники и социальные сети для расследований на различные темы".