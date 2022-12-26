Специалист Минздрава РФ призвала не переедать в новогодние праздники

Оксана Драпкина Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В предстоящие новогодние праздники не следует злоупотреблять алкогольными напитками и чередовать приём спиртного с жирной, жареной, солёной пищей в ночное время, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

"Не переедайте в новогоднюю ночь, чтобы она прошла радостно, весело, без негативных последствий на следующий день. Без традиционных атрибутов праздника - оливье, мандаринов, селёдки под шубой - наверное, обойтись сложно, но самое главное не терять чувство меры", - сказала Драпкина, ее слова привели в пресс-службе Минздрава.

При приготовлении салатов на новогодние праздники Драпкина посоветовала использовать для заправки оливковое масло вместо майонеза. Также, по ее словам, на столе должно быть достаточное количество традиционных для этого времени года фруктов - яблок, апельсинов, мандаринов.

"Хотелось бы еще раз призвать к тому, чтобы использовать достаточно длинные праздники с прекрасной морозной погодой для укрепления здоровья. Больше двигайтесь: сходите с семьей на прогулку, покатайтесь на коньках, на лыжах или ледянках, слепите с детьми снежные фигуры. Если вы не любитель холодного воздуха, искрящихся в воздухе снежинок или не хотите красных от мороза щечек, тогда можно заняться физической активностью дома или в спортивном зале, сходить в бассейн", - добавила специалист Минздрава.

Также, по ее словам, в новогодние праздники не следует допоздна смотреть телевизор или сидеть в телефоне. Полезнее - выспаться, чтобы провести бодро и полноценно следующий день, уделив время себе и близким.