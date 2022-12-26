Минтруд напомнил, что россияне отдохнут девять дней на новогодних каникулах

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Новогодние каникулы в России продлятся с 1 по 8 января, но в связи с тем, что 31 декабря выпадает на субботу, то это увеличит каникулы до девяти дней.

"В январе 2023 года новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. А поскольку 31 декабря - это суббота и тоже нерабочий день, то новогодние выходные увеличатся до девяти дней", - сообщается в телеграм-канале Министерства труда и соцзащиты в понедельник.

В Минтруде напомнили, что в 2023 году выходные, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся с 1 января (воскресенье) на 24 февраля (пятницу) и с 8 января (воскресенье) на 8 мая (понедельник).