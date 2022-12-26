Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:18

Минтруд напомнил, что россияне отдохнут девять дней на новогодних каникулах

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Новогодние каникулы в России продлятся с 1 по 8 января, но в связи с тем, что 31 декабря выпадает на субботу, то это увеличит каникулы до девяти дней.

"В январе 2023 года новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. А поскольку 31 декабря - это суббота и тоже нерабочий день, то новогодние выходные увеличатся до девяти дней", - сообщается в телеграм-канале Министерства труда и соцзащиты в понедельник.

В Минтруде напомнили, что в 2023 году выходные, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся с 1 января (воскресенье) на 24 февраля (пятницу) и с 8 января (воскресенье) на 8 мая (понедельник).

Минтруд РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Депутаты хотят отменить преференции для уехавших из России ИП и самозанятых

ФАС разрешила компании Говора купить активы логистического партнера McDonald's

В Кемерове суд арестовал организатора сгоревшего дома престарелых

В Кемерове суд арестовал организатора сгоревшего дома престарелых

ФСБ сообщила о ликвидации ячейки ИГ, отправлявшей боевиков в Сирию и на Украину

Организатор сгоревшего дома престарелых в Кемерове признал вину

Военная операция на Украине

Минобороны сообщило о троих погибших на военном аэродроме "Энгельс"

Рубль остался стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новых стимулов к движению

Рубль остался стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новых стимулов к движению

Медведев заявил, что не видит необходимости в новых договоренностях по разоружению

Что произошло за день: воскресенье, 25 декабря

В Кремле заявили, что встреча Путина, Алиева и Пашиняна на саммите СНГ не планируется

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });