Мурашко поручил усилить работу всей системы здравоохранения в новогодние праздники

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в период новогодних праздников поручил регионам страны усилить контроль за работой служб, участвующих в оказании скорой и неотложной медпомощи населению, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"Мурашко провел заседание оперативного штаба Минздрава России с участием руководителей органов управления здравоохранением регионов, посвященное подготовке медицинской службы к работе в период новогодних и рождественских праздников. Мурашко поручил регионам усилить контроль за работой служб, участвующих в оказании скорой и неотложной медицинской помощи населению", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"В период длинных новогодних каникул работа всей системы здравоохранения должна быть усилена, а граждане должны иметь возможность получить качественную медицинскую помощь", - сказал министр, его слова привели в пресс-службе.

Регионам РФ поручено обеспечить доступность экстренной и плановой медпомощи в стационарных условиях, обратив особое внимание на готовность инфекционных и токсикологических отделений и предусмотрев возможность развертывания дополнительных коек. Руководителям органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья предписано проконтролировать бесперебойную работу единых телефонных номеров 112 для вызова экстренных служб и 122 по вопросам организации оказания медпомощи.

Отмечается, что график работы медорганизаций во время новогодних каникул должен быть сформирован таким образом, чтобы предусмотреть оказание первичной специализированной медицинской помощи и проведение диспансеризации, обеспечение работы аптечных пунктов, женских консультаций, кабинетов перинатальной диагностики, молочно-раздаточных пунктов, станций переливания крови, травматологических центров.

Кроме того, глава Минздрава России поручил регионам страны в период новогодних праздников проконтролировать обеспеченность медорганизаций лекарственными препаратами от COVID-19, гриппа, ОРВИ.

"Субъектам Российской Федерации рекомендовано и взять на контроль обеспеченность стационаров, амбулаторного звена и аптек лекарственными препаратами для лечения COVID-19, гриппа, ОРВИ, организовать выдачу лекарств льготным категориям граждан из расчета на период до окончания праздничных дней уже в декабре, а также обеспечить доступность паллиативной помощи и необходимых обезболивающих лекарственных препаратов", - говорится в сообщении.

Также, согласно поручению Мурашко, необходимо провести информационно-разъяснительные мероприятия в СМИ с привлечением ведущих специалистов регионов о вреде злоупотребления алкоголем и связанных с ним рисках отравлений, травм и ДТП, которые могут омрачить новогодние праздники, а также о пользе физической активности и преимуществах здорового образа жизни для здоровья и благополучия человека.