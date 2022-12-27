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Диетолог Минздрава в преддверии новогодних застолий напомнил об ожирении 25% россиян

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Главный внештатный диетолог Минздрава РФ, научный руководитель "Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии" Виктор Тутельян рекомендовал за новогодним столом использовать небольшую посуду и начинать праздничную трапезу с листовых салатов, чтобы не переедать.

По его словам, "у 55% взрослого населения (России) избыточная масса тела, из них 25-26% по разным данным из разных регионов – это уже ожирение первой, второй, третьей степени". С ожирение связан целый "букет заболеваний, которые отнимают у нас жизнь и здоровье", в частности, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, сердечно-сосудистые катастрофы, инфаркты и инсульты, атеросклероз, сказал Тутельян на пресс-конференции, посвященной новогоднему столу и здоровому питанию в праздники.

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"За новогодним столом надо уметь себя обманывать. Например, все класть на маленькие тарелки. Тогда (создаётся) ощущение, что там лежит много, и ты меньше съешь", - сказал он.

"Начинать я рекомендую обязательно с каких-нибудь листовых салатов, пока с ними возишься, стараешься не обрызгать себя растительным маслом и прочее, проходят те 20 минут, которые у нас составляют разницу между чувством насыщения и поступлением достаточно количества пищи. Чтобы этот временной интервал был заполнен, можно обмануть себя, поесть что-нибудь очень легкое", - добавил он.

Ученый призывает не сильно задумываться о том, что мы едим в праздник, но обязательно есть в меру. По возможности желательно исключить жирную и острую пищу, особенно для детей.

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В свою очередь врач-гастроэнтеролог Клиники лечебного питания того же центра Владимир Пилипенко сообщил, что после новогодних праздников идет пик обострения гастритов, панкреатитов и так далее, что связано с тем, что пищеварительная система не справилась с тем объемом и составом еды, который был в этот период.

"Отдельная история - это алкоголь. Поскольку алкоголь очень сильно снижает функцию контроля мозга над поведением, то в состоянии алкогольного опьянения люди едят гораздо больше, соответственно, риск этих проблем гораздо выше", - сказал Пилипенко.

Минздрав Виктор Тутельян
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