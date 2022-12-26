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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Порт Сабетта с 10 января введет обязательную ледокольную проводку судов Arc 4

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Морской порт Сабетта с 10 января 2023 года вводит дополнительные ограничения по условиям ледового плавания. Об этом говорится в распоряжении капитана морского порта, опубликованном на сайте администрации морских портов Западной Арктики.

Суда ледового класса Arc 5 и выше допускаются к плаванию под проводкой ледоколов или самостоятельно, суда ледового класса Arc 4 - только под проводкой ледоколов. Суда ледовых классов Ice 1, Ice 2, Ice 3, суда без ледовых классов, а также барже-буксирные составы к плаванию не допускаются.

Ограничения вводятся на основании прогноза толщины льда от 23 декабря, представленного Северным управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как сообщалось, в настоящее время такие же ограничения действуют с 25 декабря в акватории одного из трех участков порта – №3, где располагается арктический погрузочный терминал "Ворота Арктики" в районе Мыса Каменного.

При этом в акватории участка №1 (сам порт Сабетта) и в акватории участка №2 (находится терминал сжиженного природного газа и конденсата "Утренний") с 25 декабря суда ледового класса Arc 4 и выше допускаются к плаванию под проводкой ледоколов или самостоятельно, суда ледового класса Ice 3 - только под проводкой ледоколов. Не допускаются к плаванию суда ледовых классов Ice 1, Ice 2, суда без ледовых классов, а также барже-буксирные составы.

Сабетта – арктический порт в районе одноименного поселка на Ямале, расположенный на берегу Обской губы Карского моря. "Ямал СПГ" построил здесь завод по производству сжиженного природного газа на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения.

Танкеры ледового класса необходимы, чтобы вывозить СПГ из Арктики на восток по Северному морскому пути.

Сабетта
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