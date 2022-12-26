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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Раненому Рогозину провели операцию по извлечению осколка

Раненому Рогозину провели операцию по извлечению осколка
Фото: Максим Туманов/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Московские врачи успешно провели операцию по извлечению осколка у экс-главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, который 22 декабря попал под обстрел в Донецке, сообщил "Интерфаксу" его помощник.

"Дмитрию Олеговичу провели сложную операцию по извлечению осколка украинского боеприпаса из района шейного позвонка", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "операция прошла успешно, он идет на поправку".

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22 декабря в результате обстрела Ленинского района Донецка погибли два человека, ещё несколько получили ранения. Среди пострадавших были премьер Донецкой народной республики Виталий Хоценко и экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. По словам помощника Рогозина, врачи диагностировали у него контузию и проникающее ранение спины металлическим осколком "выше правой лопатки недалеко от позвоночника".

Рогозин после ранения был сначала доставлен из Донецка в госпиталь Ростова-на-Дону, а затем - в Москву.

Дмитрий Рогозин ДНР
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