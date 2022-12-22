В Донецке заявили, что пострадавший при обстреле премьер ДНР Хоценко вернулся к работе

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Пострадавший в результате обстрела Донецка премьер Донецкой народной республики Виталий Хоценко вернулся к работе, сообщила его пресс-служба.

Отмечается, что он принял участие в работе коллегии министерства образования и науки ДНР.

В результате обстрела Ленинского района Донецка погибли два человека, ещё несколько получили ранения. Среди пострадавших Хоценко и экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.