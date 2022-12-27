В РФ за сутки COVID-19 заболели почти 5,2 тыс. человек

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 5,2 тыс. случаев, скончались 59 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"В РФ выявлено 5 197 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 262 человека и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 139%", - сообщили в оперштабе.

Накануне оперштаб сообщал о 528 случаях госпитализаций за сутки. По его данным, увеличение количества госпитализаций отмечено в 63 субъектах Российской Федерации. Снижение произошло в восьми регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 14 российских субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 5 335 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 138.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 59 человек, накануне сообщалось о 50 умерших.

"Выздоровели за сутки 7 692 человека, или на 37,9% больше в сравнении с 26 декабря ", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 774 824 случая заражения коронавирусной инфекцией, 393 435 умерших и 21 176 667 выздоровевших.