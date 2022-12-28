Попова заявила о спаде заболеваемости COVID-19 в РФ

Коронавирус становится "сезонной историей", считает глава Роспотребнадзора

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В России вторую неделю подряд наблюдается снижение заболеваемости COVID-19, в целом ситуация по коронавирусу и гриппу является управляемой и не требует дополнительных мер, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"У нас вторую неделю идет снижение, на этой неделе минус 7,3% по отношению к предыдущей, так мы уходим вниз", - сказала Попова в среду в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

По ее словам, COVID-19 по-прежнему "есть, он занимает свою нишу в ряду сезонных инфекций". "И, если не будет серьезных мутаций, ведь каждая новая высокая волна связана с появившимися очень активными особенными геновариантами, как омикрон, как дельта, но сейчас такого мы не наблюдаем. Поэтому сейчас небольшой подъем стал более - менее незначителен для нашего восприятия", - добавила Попова.

"Не требуется принимать каких-то экстраординарных мер, мы загодя подготовились, знаем, как вести себя. (...) Много мер используется, и это признание того, что мы эпидемиологически ситуацией управляем", - уточнила Попова.

Она добавила, что по-прежнему есть необходимость проходить вакцинацию от COVID-19. По ее мнению, к весне в РФ будут выработаны рекомендации по вакцинации от COVID-19, который становится "сезонной историей".