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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:18

В РФ коронавирусом за сутки заразились более 5,3 тыс. человек

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ превысил 5,3 тыс. случаев, скончались 50 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"В РФ выявлено 5 335 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 528 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 15,4%", - сообщили в оперштабе.

Накануне оперштаб сообщал о 624 случаях госпитализаций за сутки. По его данным, увеличение количества госпитализаций отмечено в 23 субъектах Российской Федерации, снижение произошло в 41 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в 21 российском субъекте.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 6 595 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 1 260.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 50 человек, накануне сообщалось о 52 умерших.

"Выздоровели за сутки 5 577 человек, или на 9,7% меньше в сравнении с 25 декабря", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 769 627 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 393 376 умерших и 21 168 975 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 26 декабря 2022 годаПандемия коронавируса
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