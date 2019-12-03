"КамАЗ" начал тесты грузовика-беспилотника "Одиссей" на заводской территории

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - "КамАЗ" начал тестовые заезды беспилотника проекта "Одиссей" на основе грузовика "КамАЗ"-4308 на заводской территории.

Как сообщила компания, беспилотник оснащен четырьмя типами сенсоров: видеокамерами, радарами, лидарами и сонарами. Авторобот оборудован несколькими системами связи: промышленным Wi-Fi, 4G и специальным УКВ-диапазоном на случай, если заглушены другие каналы связи, то есть экстренным каналом. Все данные с датчиков поступают в "мозг" машины - компьютер, где будет происходить анализ входящей информации о параметрах движения.

Грузовик в рамках тестов используется для перевозки кабин с прессово-рамного завода на автомобильный. Пока испытания идут на дорогах в периметре промышленной площадки "КамАЗа", в целом же такие машины могут применяться на любых производствах, где требуются челночные перевозки по заданным маршрутам.

"КамАЗ" создает сразу несколько типов автономных автомобилей: это транспорт, обеспечивающий движение автоколонн без водителей, бескабинные электромобили и городские шаттлы с системами автономного движения. Беспилотный грузовик, который начал работать на площадке предприятия, отличается высокой точностью - погрешность навигации не превышает 3-5 см", - приводит ПАО "КамАЗ" слова председателя совета директоров, гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова.

Тесты беспилотных грузовиков, отмечает "КамАЗ", вскоре также пройдут в одном из угольных карьеров Кузбасса. Речь идёт о транспорте, создаваемом для работ на опасных участках. В Кемерово начнется накатка маршрута, впоследствии компания планирует предложить клиенту карьерный самосвал-беспилотник для перевозки угля, грунта при вскрышных работах (удаление горных пород, покрывающих полезные ископаемые).

"Разработка нормативной базы для использования беспилотников во всем мире потребует времени, и это точно не произойдет в 2020-2021 годах. При этом на закрытых территориях люди могут принять на себя ответственность по эксплуатации беспилотного транспорта", - пояснил генеральный директор ""КамАЗа" Сергей Когогин, цитируемый в сообщении компании.

"КамАЗ" ранее сообщал об участии в проектах, связанных с развитием беспилотного автотранспорта. Компания ранее презентовала прототип беспилотного пассажирского электробуса, заявляла о планах заняться совместной разработкой беспилотных комбайнов с "Ростсельмашем".

По данным рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты НТИ (научно-технологическая инициатива) "Автонет", темой эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования активно занимаются около 30 компаний. Помимо "КамАЗа" это "Яндекс", НАМИ, "Волгабас" и другие.