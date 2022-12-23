РСХБ отметил рост выпуска и потребления игристых вин в России на четверть

Причины - хороший урожай винограда и снижение предложения от зарубежных производителей

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В России в январе-ноябре 2022 года производство отечественных игристых вин выросло на четверть, показало исследование центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Причинами такой динамики названо ограничение поставок зарубежной продукции и хороший урожай винограда.

Эксперты отметили стабильный рост производства игристых вин с начала 2022 года. Доля этих вин в общем объеме выпуска алкогольной продукции за год выросла с 7% до 8%.

Среди регионов лидерами по производству игристых вин являются Южный федеральный округ (57%), где первенство принадлежит Краснодарскому краю (44% от производства в округе), и Северо-Кавказский федеральный округ (23%), лидирующая позиция в котором за Дагестаном (12%). Третье место принадлежит нетрадиционному винодельческому региону - Северо-Западному федеральному округу (16%) с лидером Санкт-Петербургом (12%), производство в этом округе выросло на 50% за год.

Рост продаж игристых вин отмечен как в розничном сегменте, так и в оптовом, что свидетельствует о большей их представленности в сегменте HoReCa. Так, оптовая продажа российских игристых вин в январе-ноябре выросла на 14% по сравнению с прошлым годом. Рост розничных продаж составил 8%. Продажи алкогольной продукции (без пива) выросли на 4% в опте и на 3% - в рознице. Доля игристых вин и шампанского в 2022 году составляет 9% от общих продаж алкоголя.

Больше всего игристых вин покупали в этом году в Москве (14%) и Московской области (11%). Среди федеральных округов лидерами являются Центральный (36%), Северо-Западный (14%) и Южный (14%). Традиционно наиболее высокие показатели реализации игристых вин отмечаются в преддверии праздников (Новый год, 8 марта, 14 февраля и прочие), а также летом. Так, к декабрю продажи игристых, как правило, вырастают почти в два раза по сравнению с началом года.

Как прогнозирует руководитель центра отраслевой экспертизы Андрей Дальнов, доля российских игристых вин на рынке с каждым годом будет только расти.

Россельхозбанк был создан в 2000 году, он принадлежит государству.

По данным Росалкогольрегулирования, производство шампанских и игристых вин в стране за 11 месяцев выросло на 25,4%, до 14,1 млн декалитров.