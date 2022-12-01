Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:32

Продажи новогодних туров по России вышли на пиковые значения

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Продажи туров на Новый год и каникулы к началу декабря достигли пиковых значений, в этом году они превышают уровень прошлого года на 20-30%, сообщает в четверг Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Продажи туров по России на период новогодних праздников в этом году на 20-30% превосходят объемы прошлого года и уже превысили показатели доковидного 2019 года, спрос вырос практически по всем направлениям. Причинами такого всплеска туроператоры называют снятие ковидных ограничений, существенное подорожание выездного туризма, сложности с логистикой и визами на популярных прежде зарубежных направлениях", - говорится в сообщении.

По оценке туроператоров, к 1 декабря продажи новогодних туров вышли на пиковые значения и будут идти наиболее активно до 6-10 декабря. Высокий спрос на отдых в Подмосковье продлится дольше из-за традиционно более низкой глубины продаж объектов региона.

"Самое популярное направление на новогодние каникулы - Краснодарский край, на который приходится до трети общего объема бронирований организованных туров по России. Продажи отелей здесь выросли в среднем в полтора раза, у туроператоров популярны в первую очередь отели прибрежной зоны, но продаются и объекты горного кластера. Такой всплеск спроса объясняется тем, что на прошлый Новый год в регионе действовали ковидные ограничения, а в ресторан Сочи нельзя было зайти без сертификата вакцинации. В этом году все ограничения сняты, и туристы вернулись в регион в обычном количестве", - отметили в АТОР.

Также в десятку самых популярных направлений у туроператоров входят Санкт-Петербург, Кавказские минеральные воды, Москва и Подмосковье. Наравне с московским регионом популярны горнолыжные курорты - в первую очередь, Сочи, на них приходится 70-90% продаж. Остальное занимают Шерегеш в Кузбассе, Архыз и Домбай в Карачаево-Черкесии, Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии, Абзаково и Банное в Башкирии.

"На большинстве самых популярных внутренних направлений на новогодний период постепенно возникает дефицит мест в хороших гостиницах. У некоторых компаний распродано до 80% запланированного объема", - добавили в АТОР.

По данным туроператоров, средний чек тура на новогодние праздники сейчас составляет около 55-60 тыс. рублей на двоих на 4 ночи без стоимости перевозки.

АТОР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Сбербанке дефицит кадров в сфере кибербезопасности в РФ оценили в 100 тыс. человек

В Сбербанке дефицит кадров в сфере кибербезопасности в РФ оценили в 100 тыс. человек

Программа догазификации домовладений стала бессрочной

Керченская паромная переправа вновь приостановила перевозки

Ограничения на полеты в южные аэропорты РФ продлены до 9 декабря

Ограничения на полеты в южные аэропорты РФ продлены до 9 декабря

Что случилось этой ночью: четверг, 1 декабря

Адвокат Илья Новиков объявлен в розыск в РФ

Тарифы на коммунальные услуги в России проиндексированы с 1 декабря

Что произошло за день: среда, 30 ноября

Безработица в РФ в октябре осталась на уровне 3,9%

Безработица в РФ в октябре осталась на уровне 3,9%

Банкам в России дадут право не ухудшать оценку кредитов военнослужащих и членов их семей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });